आज का कुंभ राशिफल, 13 अगस्त 2018: संतान पक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, कानूनी मामलों में मिलेगी राहत

दैनिक राशिफल: आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामलों को लेकर यात्रा करेंगे। जीवनसाथी की सेहत की चिंता बनी रहेगी। कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप देखेंगे कि अचानक इन समस्याओं का समाधान होता चला जायेगा। आपके मेहनत बाधाएं दूर हो रही है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखिए। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामले से राहत मिल सकती है। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: सिर्फ शाकाहारी खाना लें और नियमित व्यायाम करें। अगर आप ज्यादा वजन से परेशान हैं तो उसे अभी कम करें, क्योंकि यही आपके लिये लाभदायी है। जो लोग अधिक तनाव लेते हैं उनको आज सावधान रहने की आवश्यकता है।

First Published on August 13, 2018 7:37 am