आज का कुंभ राशिफल, 11 सितंबर 2018: यात्रा होगी लाभप्रद, कसरत पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: महिलाएं वाणी पर संयम रखें। आज आपके विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। आज किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। शादी का योग हैं। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज सिंगल लोगों की किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। आज सोच-समझकर बोलें।

वित्त राशिफल: जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज कार शोरूम में नई कार देखें। जो लोग कारोबार में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनको लाभ मिल सकता है। आपके सितारे आपके पक्ष में हैं। इस दौरान की गई खरीददारी शुभ होगी। आपको कार पर अच्छा ऑफर मिल सकता है। फिजूलखर्च पर नियत्रंण रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको लगातार व्यायाम और योग करना होगा। जिन लोगों को दिल की बीमारी हैं उनको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। जिससे उनका बेड कोलेस्ट्राल खत्म हो जाए। साथ ही व्यायाम आपको वजन घटाने, कोलेस्ट्राल और दबाव को कम करने में भी मदद करता है। इसका फायदा आपको जल्द ही दिखने लगेगा।

First Published on September 11, 2018 7:01 am