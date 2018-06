आज का कुंभ राशिफल, 11 जून 2018: धार्मिक कार्यों में खर्च होगा धन, आलस्य से बचें

दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नकारात्मक विचार को दूर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: आलस्य से बचें। कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। मन को मायूस ना होनें दें। नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ मिल सकता है। जल में तिल का तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ में अच्छी खबर मिल सकती है। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। पार्टनर से आज आपको भरपूर रोमांस मिलेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। लेकिन आपको धन को सोच-समझकर खर्च करना होगा। आने वाले दिनों में आपको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इससे पहले ही सावधान रहना होगा। साथ ही आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखना होगा। झटपट पैसा कमाने की बजाय टिकाऊ लाभ के लिए सोचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन अच्छा रहेगा। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। मन से सारी नकारात्मक सोच गायब हो जाएगी। लोग आपकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे। असल में यह आपकी अन्दरुनी खूबसूरती और आत्मविश्वास है जो झलक रहा है। पिता का ख्याल रखें।

First Published on June 11, 2018 4:36 am