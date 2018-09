आज का कुंभ राशिफल, 10 सितंबर 2018: मेहनत करनी पड़ेगी अधिक, मोटापे पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है। मन में अशांति रहेगी। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। आर्थिक आयोजन अच्छी तरह से होंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। भावनात्मक तौर पर झटका लग सकता है। कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। सैलरी बढ़ सकती है। आज के दिन मक्खन का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा। शादी के योग हैं। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले।

वित्त राशिफल: यदि आज आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आप आज बेच सकते हैं। स्थिति आपके अनुकूल है। जिससे आपके अधिक मुनाफा मिलेगा। आपको अपने कारोबार में सही वित्त प्रबन्धन की आवश्यकता है। इसके कारण आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। सही बजट बनाने व योजना बनाने से आपके बैंक खाते सही दिशा व दशा में रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: पिता की सेहत में सुधार आएगा। आज खाना बनाते समय थोड़ी सी चोट भी आ सकती हैं। इसलिए सावधानी बरतें। यदि आप मोटापे से परेशान है आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है। व्यायाम के अलावा योग भी करें। इससे आपको मानसिक तौर पर लाभ मिलेगा।

First Published on September 10, 2018 5:51 am