आज का कुंभ राशिफल, 10 मई 2018: आय में होगी वृद्धि, कार्य में ना करें जल्दबाजी

दैनिक राशिफल: माता से लाभ होगा। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। आर्थिक आयोजन भी अच्छी तरह से होंगे। आय में वृद्धि होगी। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। वाणी पर संयम रखें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 68 % होगा। लव राशिफल: आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आपके लिए दिन अनुकूल होगा। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले।

वित्त राशिफल: धन प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पडे़गी। रोजगार मिलने की संभावना है। किसी भी निवेश से पहले उसकी सभी बातें जरूर जान लें। भूमि विवाद से परेशानी हो सकती है। धन अधिक खर्च हो सकता है। टैरो राशिफल: कार्य के लिए उतावलापन ना दिखाएं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मन में सकारात्मक भाव रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को नारियल चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज काम में अधिक व्यस्त रहने से मानसिक तनाव हो सकता है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। रोजाना व्यायाम जैसी गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे तो आप बिना परेशानी के अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे।

First Published on May 10, 2018 5:35 am