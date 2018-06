आज का कुंभ राशिफल, 10 जून 2018: मन रहेगा अशांत, सोच-समझकर लें फैसला

दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। नकारात्मक विचार को दूर रहें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आलस्य से बचें। कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। मन को मायूस ना होनें दें। नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ मिल सकता है। जल में तिल का तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। घर मे मेहमान आ सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी।

वित्त राशिफल: आज आप घर खरीदने का फैसला कर सकते हैं। इसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। हालांकि कागजी कार्यवाही करते समय में सावधानी बरतें। सही सोच और दिशा के साथ आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने खाने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि बाहर के खाने से आपकी त्वचा खराब हो सकती है। जिससे आप बहुत परेशान हो सकते हैं। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो अपने भोजन से तेल को कम कर दें। ज्यादा पानी पीयें और ताजा भोजन करें जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ होगी।

First Published on June 10, 2018 4:34 am