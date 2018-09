आज का कुंभ राशिफल, 09 सितंबर 2018: खास लोगों से होगी मुलाकात, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कोर्ट-कचहरी के मामले में दूर रहें। अकस्मात से दूर रहिएगा। क्रोध पर संयम रखिएगा। आज आपकी खास लोगों से भेंट हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहें। धन के खर्च का योग है। मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। परिवार के सदस्य विरोधी व्यवहार कर सकते है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मन में सकारात्मक भाव रखें। कार्य के लिए उतावलापन ना दिखाएं। परिवार का सहयोग मिलेगा। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को नारियल चढ़ाएं। लव राशिफल: आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोलें। आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आपके लिए दिन अनुकूल होगा। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको मेहनत के हिसाब से लाभ नहीं मिलेगा। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक साबित नहीं होगा। आज शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए अगर आप इस में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप किसी के साथ वाद-विवाद से दूर रहें। ताकि आप किसी मानसिक उलझन में न पड़ें। आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आपका मूड खराब हो सकता है। इसलिए खुद को खुश रखें। खाने पर ध्यान दें।

First Published on September 9, 2018 6:35 am