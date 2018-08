आज का कुंभ राशिफल, 09 अगस्त 2018: अधिकारी पक्ष का मिलेगा सहयोग, कारोबार में मिलेगी सफलता

दैनिक राशिफल: आज संतान पक्ष की चिंता रहेगी। आज आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, जिससे मानसिक स्थिति बदल सकती है। आज जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। यात्रा में परेशानी आएगी। घर के आसपास कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार मे सफलता मिल सकती है। छात्रों का सफलता मिलेगी। अधिकारी पक्ष से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग हैं। पुराने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को चांदी के नेत्र अर्पित करें। लव राशिफल: आज आप सुस्त रहेंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में नीरसता आ सकती है। आज आप रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें, इसके आपको सफलता मिल सकती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी साबित होगा। आज आपके कारोबार में तरक्की हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फायदा हुआ है। जिन पैसों का इस्तेमाल आप आप मौज-मस्ती में करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज ज्यादा तनाव और परेशानी के कारण सिरदर्द हो सकता है। आपको आराम करने का आवश्यकता है। आप अपने काम से थोड़ा समय निकालकर आराम करें। आज पिता की सेहत में सुधार होगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा।



First Published on August 9, 2018 6:35 am