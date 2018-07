आज का कुंभ राशिफल, 08 जुलाई 2018: मिलेगी अच्छी खबर, नौकरी में होगी तरक्की

दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। नकारात्मक विचार को दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। करियर में परेशानी हो सकती है। आपको नई खबर मिल सकती है। कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपकी बातचीत से विपरित लिंग के लोग प्रभावित होंगे। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। वाणी पर संयम रखें।

वित्त राशिफल: आज आपको लगेगा कि आपकी संस्था आपको काम के सिलसिले में विदेश भेजना चाह रही है हालांकि आप थोड़े हिचक रहे हैं, पर बेहिचक विदेश जाने की तैयारी करें। विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। जो काम अभी शुरू होने वाले हैं। सब आपकी मेहनत का सही फल देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप किसी से अपनी समस्या के बारे में सलाह लेंगे। हो सकता है ये सलाह आपको अपने परिवार में से कोई दे, या फिर कोई विश्वसनीय मित्र, या फिर पढ़ा-लिखा सलाहकार आपको दे। जिससे भी आपको सलाह मिलेगी वह आपकी परेशानी को दूर करने के लिए लाभकारी होगी। व्यायाम शुरू करें।

First Published on July 8, 2018 4:59 am