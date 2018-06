आज का कुंभ राशिफल, 07 जून 2018: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना, आलस ना करें

दैनिक राशिफल: आर्थिक आयोजन अच्छी तरह से होंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। माता से लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वाणी पर संयम रखें। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग हैं। आज आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आलस ना करें। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर से बहस करने से बचें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले।

वित्त राशिफल : यदि आज आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आप आज बेच सकते हैं। स्थिति आपके अनुकूल है। जिससे आपके अधिक मुनाफा मिलेगा। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सड़क पर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि आपके साथ सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना अधिक है। माता के सेहत का ख्याल रखें। संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। बाइक चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करें।

First Published on June 7, 2018 4:39 am