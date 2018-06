आज का मीन राशिफल, 07 जून 2018: नौकरी में मिल सकती है तरक्की, मेहनत का मिलेगा फल

दैनिक राशिफल: कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। भाई-बंधुओ के साथ संबंधों में निकटता आएगी। खर्चों में वृद्धि होगी। मन अशांत रहेगा। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। काम को पूरी मेहनत से पूरा करेंगे। नौकरी में तरक्की हो सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। पति-पत्नि के बीच समय की कमी हो सकती है। आज के दिन लव लाइफ में रुकावटे दूर होंगी। आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है।

वित्त राशिफल : आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको मेहनत का फल मिलेगा। आने वाले समय अटके हुए काम पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आने वाले समय में कारोबार में विस्तार कर पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग मोटापे से परेशान है उनको नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है। व्यायाम के अलावा योग भी करें। इससे आपको मानसिक तौर पर लाभ मिलेगा। पिता की सेहत में सुधार आएगा। ठंडी चीजें खाने से कोल्ड हो सकता है तथा गला बैठ सकता है इसलिए पसीने में ठंडी चीजें ना खाएं।

First Published on June 7, 2018 4:39 am