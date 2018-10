आज का कुंभ राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: घर में रहेगा खुशी का माहौल, सैलरी में होगा इजाफा

दैनिक राशिफल: आज आपके कार्य सफल होंगे और यशकीर्ति प्राप्त होगी। आज आपका मन भावुक रहेगा। आज आपको कहीं से अच्छी खबर मिल सकती है। घर में प्रफुल्लितता का माहौल रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। साथियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में गेस्ट आने से हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। किसी बात से आपके दिल को झटका लग सकता है। आज सैलरी बढ़ सकती है। कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज के दिन मक्खन का सेवन ना करें। लव राशिफल: अपना व्यवहार शांत बनाये रखें। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। शादी के योग हैं। नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।

वित्त राशिफल: आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इस संपत्ति के बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। यह सब आकस्मिक है। इस धन को आने वाले समय के लिए बचाएं। अगर आपका किसी सम्पत्ति पर विवाद चल रहा है तो आज के दिन सभी विवादों का निपटारा हो सकता है। यह समय आपके अनुकूल है। आपके निणर्य सही साबित होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आप महसूस करेंगे की आपकी ऊर्जा बढ़ गई है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल काम में सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना चाहिए।

First Published on October 4, 2018 5:38 am