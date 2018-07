आज का कुंभ राशिफल, 04 जुलाई 2018: शुरू कर सकते हैं कारोबार, मूड रहेगा रोमांटिक

दैनिक राशिफल: आय के स्रोत विकसित होंगे। वैचारिक स्थिरता के साथ अपने हाथ में आए हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क बन सकते हैं। आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। खान-पान में भी संयम बरतें। मित्रों के सहयोग से कारोबार में अनुकूल परिस्‍थितियां रहेंगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: नए बिजनेस की नींव रख सकते हैं। भूमि से लाभ हो सकता है। नए स्थान पर विजय मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक सहयोग में कमी होगी। काम का दबाव ना लें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं। लव राशिफल: नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा। शादी के योग हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: जो लोग विदेश में कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। क्योंकि आज उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यूं ही काम करते रहें, फायदे और भी मिलेंगे। नौकरीपेशा वालों का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने बढ़ते वजन के बारे में सोचना चाहिए। वरना आगे जाकर आपको बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आपको हल्का खाना खाना चाहिए। साथ ही कसरत करनी चाहिए। जिससे आपका वजन कम हो सकेगा। यह भविष्य में आपके काम आएगा। आप योग शुरू करें।

First Published on July 4, 2018 5:02 am