आज का कुंभ राशिफल, 03 अक्टूबर 2018: जीवनसाथी का रखें ख्याल, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज आपके अपूर्ण कार्य पूरे होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक लाभ होगा। व्यवसाय में सहकर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम रखिएगा। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: कला के प्रति आज आप को विशेष अभिरुची रहेगी। खर्च की मात्रा आज के दिन अधिक रहेगी। संतान से संबंधित प्रश्न सताएंगे। छोटी यात्रा पर जा सकते है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। विचारों में नई ऊर्जा लाएंगे। आज आप लाल सिंदूर का तिलक माथे पर लगाएं। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर से बहस करने से बचें।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त करेंगे। लंबी अवधि के लिए किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज आप शेयर बाजार में पूंजी निवेश कर सकते हैं। आपको आज शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिलेगा। पहले आप अपने पूरे पूंजी निवेश के प्रारूप के बारे में सोचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पडे़गा। आज आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है। आप कुछ व्यायाम या योग करें ताकि आपको अन्य परेशानी से छुटकारा मिल सकें। आप शारीरिक परेशानी से सावधान रहें। आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बाहर के खराब खाने की वजह से हो सकता है। इसलिए आप बाहर का बना खाना इग्नोर करें।

First Published on October 3, 2018 5:24 am