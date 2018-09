आज का कुंभ राशिफल, 02 सितंबर 2018: पढाई में बढ़ेगी रुचि, मान-सम्मान मिलेगा

दैनिक राशिफल: दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: नए स्थान पर विजय प्राप्त होगी। मान-सम्मान मिलेगा। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। मानसिक तनाव लेने से बचें। निराश रह सकते हैं। श्रीकृष्ण को गुड़-तिल अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर की ओर से आपको खूब प्यार मिलेगा। आज के दिन आपकी शादी की बात शुरू हो सकती है। पार्टनर पर किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। धन लाभ हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसलिए आने वाले अवसरों का ध्यान से इस्तेमाल करना है। आज आपको प्लानिंग के तहत कार्य करने की जरूरत है। जिससे आप कारोबार में अपनी योग्यता के साथ उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप मानसिक अटकलों से बाहर निकलें, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। ऐसा करने से आप आपकी मानसिक और शारीरिक उर्जा का स्तर बढ़ सकता है।आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आपकी तबीयत ठीक होगी और आप स्वस्थ्य महसूस करेंगे। आप जिम जायें और व्यायाम करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 2, 2018 7:14 am