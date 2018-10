आज का कुंभ राशिफल, 02 अक्टूबर 2018: धार्मिक कार्यों में खर्च होगा धन, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचार को दूर रहें। आज का दिन अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी सच्चाई सामने आ सकती है। अध्यात्म में रुचि बढ़ाएं। तनाव के कारण अवसर छूट सकते हैं। पुरानी चिंताओं से उबरने के प्रयास करने होंगे। लेन-देन में सावधानी बरतें। सुबह गजेन्द्र मोक्ष कथा का पाठ करें। लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन निवेश से पहले अपने सभी अवसरों व विकल्पों को सही तरीके से जांच लें। थोड़े समय का निवेश व लंबे समय का लाभ आपका लक्ष्य होना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: संतान से सुख मिलेगा। साफ और शुद्ध खाने से आप अपने परिवार वालों को छोटी-छोटी बीमारियों से बचा सकते हैं। भीड़ वाली जगहों से आप दूर रहें। आप छोटी-छोटी बीमारी जैसे कि कफ या कोल्ड से राहत मिलेगी।

First Published on October 2, 2018 6:10 am