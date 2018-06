आज का कुंभ राशिफल, 01 जुलाई 2018: प्रॉपर्टी में पूंजी करेंगे निवेश, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचार को दूर रहें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है।आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। वाणी पर संयम रखें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में नियंत्रण बढ़ेगा। अनुशासन में रहेंगे। आज आपको खुशखबरी मिलेगी। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। विदेश अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। विश्वासघात मिल सकता है। चिड़ियों को अक्षत खिलाएं। लव राशिफल: प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। घर मे मेहमान आ सकते हैं। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप प्रॉपर्टी या जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है, विवाद से आपको जल्दी ही राहत मिल सकती है और परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। आज आपको धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसाय को सुचारु रुप से संचालित कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को पेट संबंधी परेशानी है उनको आज लाभ मिलेगा। आपको अपनी बीमारी का उपचार मिलेगा परन्तु खान-पान का भी ध्यान रखें। मसालेदार, तैलीय और ज्यादा मीठे वाले भोजन से परहेज करें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप साफ पानी ही पीएं। ताकि आपको कोई परेशानी न हों।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 1, 2018 4:25 am