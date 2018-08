आज का कुंभ राशिफल, 01 अगस्त 2018: अफसरों से हो सकते हैं मतभेद, वाहन सुख मिलेगा

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों के काम पूरे होंगे। आज ना करें। यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: शादी की बनती बात खराब हो सकती है। आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा । घी मिश्रित जल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग नई गाडी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए समय शुभ है। आज आप नई गाड़ी लेने जा सकते हैं। आज आपके बहुत दिनों से अटके सरकारी कार्य पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। आप परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इस पल का खूब लाभ उठाएं, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। लेकिन जल्दीबाजी ना करें। वरना नुकसान उठना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं उनके लिए लिए आज का सही साबित होगा। आज उनकी सेहत में बदलाव आएगा। पुराने समय से चली आ रही बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और इस सेहत का लाभ आपको भविष्य में होगा। तले-भुने और चटपटे खाने की आदत से दूर रहें। व्यायाम शुरू करें।

