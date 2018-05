आज का कर्क राशिफल, 31 मई 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, गुस्से पर काबू रखें

दैनिक राशिफल: विरोधियों को पराजित कर सकेंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। जिसमें आपको लाभ मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: कार्य से जुड़ी यात्रा कर सकते हैं। किसी भी तरह की मायूसी से बचें। नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। संतान से अच्छी खबर मिलेगी। सिंदूर से श्री यंत्र का अभिषेक करना शुभ हो सकता है। लव राशिफल: सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है। इसके साथ बैचेन और चिड़चिड़े रह सकते हैं। आज अपने गुस्से पर काबू रखें। क्रोध में पार्टनर को अपमानजनक बातें ना कहें और वाणी पर अधिक संयम रखें। पार्टनर से अच्छी खबर मिलेगी।

वित्त राशिफल: आज आपके कारोबार में वृद्धि हुई है लेकिन आप उसके अनुरूप अधिक तेज कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको तरक्की मिल सकती है। आमदनी में इजाफा हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेंगे परन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उन्हें स्वच्छ हवा में ले जायें। आज आपको पार्टनर की इच्छानुसार खाना खिलाना चाहिए। साथ ही उनके साथ समय बितायें।

First Published on May 31, 2018 4:01 am