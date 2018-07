आज का कर्क राशिफल, 31 जुलाई 2018: इनकम में होगा इजाफा, यात्रा होगी लाभप्रद

दैनिक राशिफल: आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक योजनाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 66 % होगा।टैरो राशिफल: अटके हुए कार्य पूरे होंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। पेट दर्द संबंधी समस्या हो सकती है। लाल रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है। लव राशिफल: पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। परिवार में आपके पार्टनर के लिए रजांमदी से आप खुश रहेंगे। इससे आपको जीवन में राहत महसूस होगी। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपकी इनकम में इजाफा होगी। हालांकि आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। इसलिए आप सोच-समझकर ही चीजों पर धन खर्च करें। आज किया कोई भी लेन देन आगे चलकर अच्छा लाभ देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग त्वचा की समस्या से जूझ रहे थे उनको आज इससे राहत मिलेगी। आज आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। आप धूप में जाने से बचें। साथ ही बाहर का तला भुला खाने का परहेज करें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am