आज का कर्क राशिफल, 30 मई 2018: पार्टनरशिप से मिलेगा लाभ, मिल सकती है नई जॉब

दैनिक राशिफल: धार्मिक या व्यवसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह ना रहें। संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें। जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। नई जॉब का ऑफर आ सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप में लाभ होगा। आज के दिन संबंधों में सुधार आएगा। दोस्तों से लाभ हो सकते हैं। प्रेम संबंध सुखद होंगे। आलस करने से बचें। महिला मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। चांदी के गिलास में दूध पीना आपके लिए शुभ हो सकता है। लव राशिफल: ऑफिस में आज आपसे कोई प्रभावित हो सकता है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंध में ठीक रहें इसके लिए वाद-विवाद से दूर रहें। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है।

वित्त राशिफल: आज आप पर आर्थिक दबाव होगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से इस दबाव से छुटकारा पा लेंगे। निवेश के मामले में आप कुछ नये प्रयोग करें और नये विचार और नई योजना पर भी विचार करें। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। इसलिए दूसरों को दखल नहीं देने दें और अपने दिन की सुनिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। जिससे सिरदर्द से आपको राहत मिलेगी। आपको आराम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि आप सिरदर्द जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकें और साथ ही तनाव भी कम हो सके।

First Published on May 30, 2018 3:26 am