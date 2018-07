आज का कर्क राशिफल, 30 जुलाई 2018: धन के लेन-देन में बरतें सावधानी, विचारों में रहेगी नकारात्मकता

दैनिक राशिफल: विचारों में नकारात्मकता रहेगी। मानसिक रुप से अस्वस्थता बनी रहेगी। नये कार्यों का प्रारंभ आज न करें।मन अशांत रहेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। धन हानि के योग हैं। क्रोध पर भी आज संयम रखना पड़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आज एक अच्छा बदलाव होगा, जिसे आप कई दिनों तक याद रखेंगे। परिजनों के साथ समय बिताएं। भावनात्मक रुप से खुद को मजबूत रखें। लेनदेन में सतर्क रहें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को मीठा दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। शाम को प्रेमी के साथ समय बिताएंगे।

वित्त राशिफल: आज आप अपने काम को लेकर सोच-विचार करेंगे। इससे आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। यदि आप किसी कम्पनी में काम करते हैं तो आपका कठिन परिश्रम आपको अधिक उत्पादन के लिए विशेष लाभ पहुंचाएगा। कुल मिलाकर आज आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य राशिफल: बहुत दिनों कमर की चल रही परेशानी से आज आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। ज्यादा शारीरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम कीजिए। ऐसा काम ना करें जिससे आपकी कमर में फिर से दर्द शुरू हो जाएं।

First Published on July 30, 2018 6:03 am