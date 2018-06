आज का कर्क राशिफल, 03 जून 2018: नकारात्मक विचारों पर रखें काबू, यात्रा होगी लाभप्रद

दैनिक राशिफल: यात्रा लाभप्रद रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। मन अशांत रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: रुके हुए काम तनाव देंगे। सेहत का ध्यान रखें। विदेश संबंधी मामले अच्छे रहेंगे। कुछ नया सोचेंगे। उदास रह सकते हैं। तुलसी में सूर्य देव को अर्ध्य दें। लव राशिफल: नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक है। आज आपसे कोई प्रभावित हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खूब रोमांस लेकर आया है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिस में कोई आपके करीब आ सकता है। प्रेम संबंध में ठीक रहें इसके लिए वाद-विवाद से दूर रहें।

वित्त राशिफल: आज जिन लोगों का कारोबार विदेश से संबंध रखता है उन्हें लाभ मिलेगा। आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यूं ही काम करते रहें, फायदे और भी मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने बढ़ते वजन के बारे में सोचना चाहिए। वरना आगे जाकर आपको बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सेहत या वजन से सम्बन्धित सलाह लें। स्वास्थ्य ही सब कुछ हैं इसलिए जो भी खर्चा आप कर रहे हैं यह सोच कर करें कि यह भविष्य में आपके काम आएगा। आप योग शुरू करें।

First Published on June 3, 2018 4:17 am