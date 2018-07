आज का कर्क राशिफल, 29 जुलाई 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, यात्रा होगी लाभप्रद

दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। जिसमें आपको लाभ मिलेगा।आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे। आज किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी यात्रा लाभकारी होगी। जीवनसाथी की सेहत की चिंता बनी रहेगी। कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। किसी को सलाह ना दें। कानूनी मामलों को लेकर यात्रा करेंगे। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज अपने ऑफिस की समस्याएं वहीं छोड़कर आएं। ऐसा नहीं करने से आप पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वित्त राशिफल: आपको अपने आर्थिक हालात से बाहर निकलने के लिए किसी आर्थिक सलाहकार की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप सोच समझ कर अपने सलाहकार का चुनाव करें। जिससे आप अपनी आर्थिक परेशानी से बाहर निकल सकेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें। साधारण खाना लें और खूब पानी पीयें। आप जल्द अच्छा अनुभव करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 29, 2018 4:52 am