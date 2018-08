आज का कर्क राशिफल, 29 अगस्त 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, पार्टनर का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: किसी के साथ गलतफहमी या वाद-विवाद खड़े होने की संभावना है। स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों में लापरवाही ना करें। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभलकर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 61 % होगा। टैरो राशिफल: पॉजिटिव सोच रखेंगे। आर्थिक रुप से तालमेल बनाए रखें। किसी के बहकावे में ना आएं। आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। कोई भी फैसला टालते समय धैर्य से काम लें। शांत मन से विचार करें। पीपल के पेड़ में दूध का अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर की सेहत का ख्याल रखेंगे। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर से दूर रहें। कपड़े और खाने-पीने की चीजों पर पैसा अधिक खर्च होगा। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे।

वित्त राशिफल: आपका आर्थिक पक्ष आपके लिए मजबूत बना रहेगा। आज के दिन आप काफी सुरक्षित महसूस करेंगे। आज का दिन आर्थिक लेन-देन के लिए सही होगा। अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत सही रहेगाी। ऐसा काम करें जिससे आपकी शारीरिक मेहनत अधिक हो। आलस्य ना करें। ऐक्टिव बने रहने के लिए आप तरह-तरह के रास्ते खोजेंगे और ऐसा करने से आपको कोई भी सेहत की समस्या नहीं रहेगी।

First Published on August 29, 2018 5:00 am