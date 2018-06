आज का कर्क राशिफल, 27 जून 2018: विदेश जाने का प्रयास होगा सफल, सेहत का ख्याल रखें

दैनिक राशिफल: विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। नौकरी वालों को लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा। धार्मिक कार्यों या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा। आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष से सुख मिल सकता है। आज आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लव लाइफ में नयापन लाने के लिए कुछ नए प्रयास कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: यदि आप एक कारोबार हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। आप अपनी आंखें खुली रखें क्योंकि कोई भी नया तरीका आपके व्यापार को लाभ पहुंचाएगा। एक अनचाहा लाभ होने की उम्मीद है। किसी भी मौके का फायदा उठाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। हो सकता है दिन में थोड़ा मानसिक तनाव हो। अध्यात्म में आपकी रूचि बढ़ेगी, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। योग भी करें इससे आपका तनाव कम होगा। आपकी सोच साफ होगी और रक्त चाप भी कम होगा। अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 27, 2018 4:25 am