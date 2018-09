आज का कर्क राशिफल, 26 सितंबर 2018: ऑफिस में कार्यभार रहेगा अधिक, एक्स्ट्रा अफेयर की संभावना

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से प्यार मिलेगा। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आपके लिए आर्थिक फैसले लेना लाभकारी साबित होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भाई-बहनों से विवाद संभव है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। सेहत पर ध्यान दें। भूमि से जुड़े मामले में व्यस्त रहेंगे। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तनाव हो सकता है। सूर्य के मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। आज रिश्तों में भावनात्मक व रोमांस से गर्माहट महसूस करेंगे।

वित्त राशिफल: आप लम्बी अवधि की कोई योजना बनाते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। जिसकी शुरूआत आप आज से कर सकते हैं।आपको आवश्यकता है कि आप आर्थिक योजना की एक सही रूपरेखा तैयार कर लें। एक बजट के अनुसार ही कार्य पूरा करने की कोशिश करें। उसी के मुताबिक एक लक्ष्य तय करें। इससे आपको कारोबार में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आप सोने से पहले सारी चिंतायें भूल जायें तभी आप ठीक से आराम कर पायेंगे। खान- पान का ध्यान रखें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। ऑफिस में कार्य अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। आपको बुरे सपने कुछ तनाव दे सकते हैं।

First Published on September 26, 2018 4:37 am