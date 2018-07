आज का कर्क राशिफल, 26 जुलाई 2018: अटके काम होंगे पूरे, नई नौकरी मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े विवाद होने की संभावना है। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। खुद में बदलाव की कोशिश करें। आर्थिक तंगी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: नई नौकरी मिलने की संभावना है। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती है। किसी से विश्वासघात मिल सकता है। लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी पुरुष की बातों का असर ना होने दें। निवेश करने से बचें। दूध में हल्दी मिलाकर पीपल के नीचे अर्पित करें।

लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। इससे बचने के लिए पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

First Published on July 26, 2018 4:31 am