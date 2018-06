आज का कर्क राशिफल, 25 जून 2018: आत्मविश्वास में आएगी कमी, घर में होंगे मांगलिक कार्य

दैनिक राशिफल: पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। वैवाहिक सुख का आनंद उठा सकेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। प्रवास तथा वैवाहिक योग है। आर्थिक आयोजनों पूरे होंगे। कारोबार में मुनाफ मिल सकता है।किसी दोस्त या जीवनसाथी से शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा। बाहर का खाना ना खाएं। खर्चे बढ़ेंगे। सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आज हरे रंग का वस्त्र धारण करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। आज पार्टनर के लिए समय निकालें।

वित्त राशिफल: जो लोग मेडिकल लाइन में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि आप काम में काफी उलझ सकते हैं, बस आप इसे करने में कोई जल्दबाजी ना करें। यह आपकी मेहनत का नतीजा है। इसलिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बालों की समस्या हैं उनकी आज यह परेशानी कम हो सकती है। आप किसी तरह की चिंता ना करें। वरना इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। आज आप अपनी सेहत में बदलाव देखेंगे।

First Published on June 25, 2018 4:39 am