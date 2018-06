आज का कर्क राशिफल, 24 जून 2018: संतानपक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, प्रेम संबंध होंगे बेहतर

दैनिक राशिफल: आज संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। जीवनसाथी संग प्रेम-संबंध प्रगाढ़ होगा। भाई-बहनों से विवाद संभव है। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आज आर्थिक सम्बन्धों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों को कुछ समय के लिए टाल दें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 66 % होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामले खत्म होंगे। आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। अच्छी खबर मिल सकती है। जल में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: किसी काम से शहर से बाहर जा सकते है। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: आपको कारोबार के लिए यह समय ठीक नहीं चल रहा है। आपको व्यापार में आने वाले कठिन समय से निपटने के लिये प्लानिंग करनी चाहिए। इस बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुशलता व गुणवत्ता के चलते आप कठिन से कठिन समय से भी पार पा लेंगे। बस आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: यदि आप बीपी और शुगर के बीमारी से परेशान हैं तो आज आपको अपनी सेहत में बदलाव दिखेंगे। आप डॉक्टर की सलाह मानते चले आ रहे हैं इसलिए इस वक्त भी उनकी सलाह के अनुकूल चलें। आज आप बाहर घूमने जा सकते हैं। इससे आपको अच्छा महसूस होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 24, 2018 4:50 am