आज का कर्क राशिफल, 24 जुलाई 2018: धार्मिक कार्यों में खर्च होगा धन, मन को रखें शांत

दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचार को दूर रहें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: शांत मन से विचार करें। किसी के बहकावे में ना आएं। पॉजिटिव सोच रखेंगे। आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। कार्यालय में सहकारपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। अटके काम पूर्ण होंगे। आज चीनी का सेवन ना करें।

लव राशिफल: आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है। इससे मानसिक तनाव हो सकता है। आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 24, 2018 4:27 am