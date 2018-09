आज का कर्क राशिफल, 23 सितंबर 2018: साथी से हो सकती है अनबन, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: किसी मित्र का आगमन हो सकता है। सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा।सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जिससे आपको लाभ मिल सकता है। पॉजिटिव सोच रखें। किसी के बहकावे में ना आएं। शांत मन से विचार करें। आज चीनी का सेवन ना करें। लव राशिफल: पार्टनर की बातें आपको परेशान कर सकती है। इसलिए खुद पर धैर्य रखें। सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है। इसके साथ बैचेन और चिड़चिड़े रह सकते हैं। आज अपने गुस्से पर काबू रखें। क्रोध में पार्टनर को अपमानजनक बातें ना कहें और वाणी पर अधिक संयम रखें।

वित्त राशिफल: अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करें। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाने चाहते हैं तो आपको कारोबार में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कलात्मक हो। इससे आपको और कारोबार को फायदा होगा। इस तरह आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर तो चलेंगे ही कि आप अपनी क्षमता भी साबित कर पायेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत में दिक्कत आ सकती है। आप अपने आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। आज आपको कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरुरत है। हो सकता है, आप इन बीमारियों के शिकंजे में फंस जाएं।

First Published on September 23, 2018 4:09 am