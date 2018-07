आज का कर्क राशिफल, 23 जुलाई 2018: दोस्तों के साथ हो सकता है मतभेद, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: यात्रा लाभप्रद रहेगी। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। अच्छी खबर मिलेगी। मीठी बोली बोलकर काम निकलवाएंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। धैर्य बनाकर रखें। ऑफिस में नारंगी रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच सब सामान्य रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज सिंगल लोग किसी खास इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे।

First Published on July 23, 2018 4:13 am