आज का कर्क राशिफल, 22 जुलाई 2018: अफसरों का मिलेगा सहयोग, आकस्मिक खर्च की संभावना

दैनिक राशिफल: पारिवारिक कार्यों के लिए धन खर्च हो सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। प्रेमीजनों के बीच वाद-विवाद के कारण मनमुटाव होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 70 % होगा।

टैरो राशिफल: कार्य से जुड़ी यात्रा कर सकते हैं। किसी भी तरह की मायूसी से बचें। नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता आपको बेचैन बनाएंगे, आकस्मिक खर्च होगा। यात्रा, प्रवास और नए कार्य की शुरुआत न करना हित में रहेगा।

लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आज रिश्तों में भावनात्मक व रोमांस से गर्माहट महसूस करेंगे। अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं।

First Published on July 22, 2018 4:12 am