आज का कर्क राशिफल, 22 अगस्त 2018: रिश्तों में आएगी मधुरता, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत

दैनिक राशिफल: आज आपको तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक योजनाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। पति-पत्नी में मनमुटाव हो सकता है। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। प्यार और रिश्ते मजबूत होंगे। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। काली उड़द दाल का दान करें। लव राशिफल: आज सिंगल लोग किसी खास इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव होगा लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आप बहुत दिनों से काम से फुरसत निकाल कर कहीं मौज मस्ती करना चाह रहे थे। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। आज खर्च हो रहे पैसे की फ्रिक मत कीजिए। इस पल का आनंद लीजिए। आज आप दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। आपके द्वारा कमाए गए धन का आज मजा लेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरुरत है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपको सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगने के संकेत हैं। लेकिन घबराइये मत आप हर बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं।

First Published on August 22, 2018 5:31 am