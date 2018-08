आज का कर्क राशिफल, 21 अगस्त 2018: नौकरी में मिलेगी तरक्की, दोस्तों से होंगे मतभेद

दैनिक राशिफल: परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक रुप से अच्छा महसूस करेंगे। गुस्से पर काबू रखें। नौकरी में तरक्‍की के योग बन रहे हैं। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विदेश से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत पर ध्यान दें। भूमि से जुड़े मामले में व्यस्त रहेंगे। तनाव हो सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता का सहयोग मिलेगा। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। सूर्य के मंत्र का जाप करें। लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। जो लोग आज किसी प्रपोज करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस ना करें। लव लाइफ में बाधा आ सकती है। पार्टनर की किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं या वहां पूंजी निवेश करते हैं तो उनको आज लाभ मिल सकता है। आपकी आर्थिक कठिनाईयों खत्म होगी। आज आप कारोबार में अच्छे फैसले लें पाएंगे। जिसका आपको आने वाले समय में भरपूर लाभ मिलेगा। आज आपकी चुस्त और चतुर सोच आपको सही फैसला लेने में काम आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो तेल वाला खान-पान अपने भोजन से हटा दें। पर्याप्त मात्रा मे पानी पीयें और ताजा खाना खायें जिससे आप और आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी।आज आप अपने खान-पान पर काबू रखना होगा। आपको बाहर का खाना इग्नोर करना होगा। जिसका असर अपनी त्वचा पर देखेंगे।

First Published on August 21, 2018 5:22 am