आज का कर्क राशिफल, 20 जून 2018: आर्थिक फैसले लेने से बचें, जीवनसाथी का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाना हो सकता है। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आपके मन में विविध प्रकार की चिंताएं उठेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: घूमने के प्लान बनाएंगे। बड़े आर्थिक फैसले ना लें। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। सेहत का ध्यान रखें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। सटीक फैसले लेंगे। हरे रंग के कपड़े पहनें या रुमाल या तुलसी के पांच पत्र अपने साथ रखें।लव राशिफल: प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। किसी काम से शहर से बाहर जा सकते है। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे।

वित्त राशिफल: जो लोग लेखे-जोखे से संबंध रखते हैं, तो आज का दिन बड़ा शुभ हो सकता है। आज इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है आज उनको अपना ख्याल रखना होगा। साथ ही उन्हें यह देखना होगा कि वह कितनी मात्रा में शुगर का सेवन कर रहे हैं। अगर आपको बल्डशुगर की समस्या ज्यादा बड़ी लग रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। वरना ये समस्या का कारक बन सकता है।

First Published on June 20, 2018 3:37 am