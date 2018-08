आज का कर्क राशिफल, 20 अगस्त 2018: कार्यभार रहेगा अधिक, दोस्तों से हो सकती है अनबन

दैनिक राशिफल: मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। पॉजिटिव सोच रखेंगे। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। अटके काम पूरे हो सकते हैं। किसी के बहकावे में ना आएं। शांत मन से विचार करें। आज चीनी का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज अपने गुस्से पर काबू रखें। क्रोध में पार्टनर को अपमानजनक बातें ना कहें और वाणी पर अधिक संयम रखें। सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है। इसके साथ बैचेन और चिड़चिड़े रह सकते हैं।

वित्त राशिफल: अगर आप पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में हैं तो आज बहुत व्यस्त रहेंगे। ओवरटाइम काम करने और दूसरे कारणों से भी इन दिनों खूब पैसा आ रहा है। इन पैसों को सही जगह निवेश करें। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपना ध्यान व्यायाम और स्वच्छ खान-पान पर केन्द्रित करें। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करें। आज आप अपने विचारों में बदलाव लेने का प्रयास करेंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और नयापन महसूस करेंगे। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज उसे छोड़ने का उचित समय है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 20, 2018 5:07 am