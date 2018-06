आज का कर्क राशिफल, 18 जून 2018: मेहनत करनी पड़ेगी अधिक, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से प्यार मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। भाई-बहनों से विवाद संभव है। आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आपके लिए आर्थिक फैसले लेना लाभकारी साबित होंगे।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। सटीक फैसले लेंगे। सेहत का ध्यान रखें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। घूमने के प्लान बनाएंगे। बड़े आर्थिक फैसले ना लें। हरे रंग के कपड़े पहनें या रुमाल या तुलसी के पांच पत्र अपने साथ रखें। लव राशिफल: आज के दिन पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज अपने ऑफिस की समस्याएं वहीं छोड़कर आएं। पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आज दफ्तर में काम अधिक रहेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जु़ड़े हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। उनको आज धन लाभ मिलेगा। निकट भविष्य में आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। जरुरतमंदों को दान कीजिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट की परेशानी से आराम मिलेगा। बर्गर, चिप्स न खाएं क्योंकि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा तो सिर्फ अच्छा ही खाएं। अपना रात का खाना समय पर खाएं, तनाव कम करें, और ठीक खाना खाएं इससे आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 19, 2018 4:33 am