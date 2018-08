आज का कर्क राशिफल, 19 अगस्त 2018: विवादों से रहें दूर, सुख-सुविधा में होगी बढ़ोत्तरी

दैनिक राशिफल: आज आप खुद के ऊपर नियत्रंण रखें और फालतू के विवादों में ना पड़ें। आज के दिन काम में आपका मन नहीं लगेगा। इसकी वजह यह है कि आप दिन में चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपकी भौतिक सुख-सुविधा में बढ़ोत्तरी हो सकती है। इसलिए आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आज आप दूसरों के मदद कर सकेंगे। इससे आपको अच्छा लगेगा। लव राशिफल: आपके परिवार वाले आपकी बात से सहमत होंगे। इसलिए आज आप अपने पूरे दिन का आनंद लें। आज के दिन आपके प्यार की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। ऐसे में आप खुद को अपने साथी के और करीब महसूस करेंगे।

वित्त राशिफल: आपके सामने नई चुनौतियां होंगी आप उन चुनौतियों से आसानी से निपट लेंगे इस तरह सब तरफ आपकी वाह वाह भी होगी।कॉरपोरेट जगत और मैडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग तरक्की की उम्मीद करें क्योंकि उन्हें आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। बेसब्री से जिस इंटरव्यू कॉल की प्रतीक्षा कर रहे थे वो चाहत पूरी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वस्थ दिमाग आपको स्वस्थ शरीर दिलाने में सहायक रहेगा। आज आप शान्ति ढूंढ़ेंगे। यह शक्ति की भावना आपको आत्मबल प्रदान करेगी जिससे आप दूसरे को भी खुश रख सकेगे। आप इसे लगातार करने की कोशिश करें चाहे कैसा भी समय हो।

First Published on August 19, 2018 4:22 am