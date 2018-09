आज का कर्क राशिफल, 18 सितंबर 2018: विश्वासघात से रहें सावधान, नए लोगों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: मन में संतान की चिंता रहेगी। आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। आज आप धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। साथ ही धार्मिक स्थान पर परिवार के साथ जा सकते हैं। परिजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: कुछ नए और अच्छे मौके मिलेंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको बड़ा फायदा हो सकता है। विश्वासघात से सावधान रहें। नए लोगों से मुलाकात होगी। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। आज पार्टनर से मुलाकात होगी लेकिन बाहर घूमने का प्लान नहीं बन पाएगा। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको मनोरंजक खरीदारी और बचत, दोनों का संतुलन बनाकर रखना है। अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप खरीददारी के लिए जाएंगे। अपने मनोरंजन के लिये थोड़ा बहुत खर्च कर देना ठीक है लेकिन सब फिजूलखर्ची ना हो इसका ध्यान रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके काम की तारीफ होगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप परिवार के साथ व्यायाम करेंगे। इसके लिए आप अपने घर के पास वाले पार्क जा सकते हैं। इसमें आपको मजा आएगा। परिवार के साथ व्यायाम करने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लम्बे समय तक कर सकते हैं।

First Published on September 18, 2018 5:02 am