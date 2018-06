आज का कर्क राशिफल, 18 जून 2018: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि

दैनिक राशिफल: शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। आज अपनी सेहत पर ख्याल रखें। अधिकारीगण आप के कार्य से संतोष का अनुभव करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: बड़े आर्थिक फैसले ना लें। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। सटीक फैसले लेंगे। सेहत का ध्यान रखें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। घूमने के प्लान बनाएंगे। हरे रंग के कपड़े पहनें या रुमाल या तुलसी के पांच पत्र अपने साथ रखें। लव राशिफल: आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा। मानसिक तनाव हो सकता है। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है।

वित्त राशिफल: कॉरपोरेट जगत और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की मिल सकती है। जो लोग इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं उनको कॉल आ सकती है। आज कारोबार में विस्तार में करने का प्लान करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप शांति चाहते हैं और ऐसी जगह जाएंगे जहां शांति हो। आज आपका मन करियर को लेकर चितिंत रहेगा। शांति की भावना आपको आत्मबल प्रदान करेगी जिससे आप दूसरे को भी खुश रख सकेंगे। इससे आपका दिमाग से अच्छे विचार आएंगे।

First Published on June 18, 2018 4:22 am