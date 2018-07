आज का कर्क राशिफल, 17 जुलाई 2018: वाद-विवाद से रहें दूर, तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: किसी के साथ गलतफहमी या वाद-विवाद खड़े होने की संभावना है। स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों में लापरवाही ना करें। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभलकर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। धन सोच-समझकर खर्च करें। आपको मेहनत का फल मिलेगा। पारिवार में खुशियां रहेगा। बाहर घूमने जा सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। जल में दूध मिलाकर चांदी के लोटे से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। आज पार्टनर के लिए समय निकालें। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग किराये के घर में रह रहे हैं उनके अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है। आज आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कारोबार शुरू करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। उनकी राह में कुछ अड़चनें आ सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप इस योजना को थोड़े दिन के लिए टाल दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन मेहनत करने से आप फिर से पहली वाली स्थिति में आ सकते हैं। अच्छा होगा कि आप बाहर टहलने जाएं, ताजी हवा और व्यायाम से आपको लाभ मिलेगा। अपने वजन पर कंट्रोल करें।

First Published on July 17, 2018 5:52 am