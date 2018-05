आज का कर्क राशिफल, 16 मई 2018: मित्रों से हो सकता है मतभेद, खुद पर रखें विश्वास

दैनिक: परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक रुप से व्याकुलता और अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें। नौकरी में तरक्‍की के योग बन रहे हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। इसलिए आज थोड़ा सतर्क रहें। आने वाले समय में आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। खुद पर विश्वास रखें। किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। मछलियों को दाना डालें। लव राशिफल: प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज अपने ऑफिस की समस्याएं वहीं छोड़कर आएं। ऐसा नहीं करने से आप पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वित्त राशिफल: अगर आप आर्थिक जगत में काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए मददगार साबित होगा। आज आप किसी योजना में सोच-समझकर निवेश करें। अच्छी जगह निवेश करने से आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप पुराने समय से चली आ रही बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और इस सेहत का लाभ आपको भविष्य में होगा। आज आपको तला हुआ खाने से बचना चाहिए। योग या व्यायाम जरूर करें।

First Published on May 16, 2018 3:54 am