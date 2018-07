आज का कर्क राशिफल, 16 जुलाई 2018: आर्थिक फैसले लेने से बचें, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से प्यार मिलेगा। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके लिए आर्थिक फैसले लेना लाभकारी साबित होंगे। भाई-बहनों से विवाद संभव है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: बड़े आर्थिक फैसले ना लें। सेहत का ध्यान रखें। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। सटीक फैसले लेंगे। घूमने के प्लान बनाएंगे। हरे रंग के कपड़े पहनें या रुमाल या तुलसी के पांच पत्र अपने साथ रखें। लव राशिफल: आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा। मानसिक तनाव हो सकता है। आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आप प्रियजनों से मुलाकात करेंगे। आपके नये सम्पर्क भविष्य में सहायक होंगे। आज आप अपने व्यावसायिक पत्र को अपने साथ रखें और अपने अनुसार किसी व्यक्ति को दें सकते हैं। सभी सम्पर्क आपके लिए भाग्यशाली नहीं होंगे उनमें से कोई एक या दो ही आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आज नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज किसी तरह का दबाव ना लें। हो सकता है किसी चिड़ को लेकर टैन्शन में आ जाएं। अगर आपको ब्लडप्रेशर जैसी समस्या है तो खुद को आराम करने का समय दें ताकि इसका आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़ पाए। आज आप थोड़ा बाहर घूमने जाएं। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

First Published on July 16, 2018 4:02 am