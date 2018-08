आज का कर्क राशिफल, 16 अगस्त 2018: नेगेटिव विचारों पर रखें काबू, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक: वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिसके कारण मन परेशान रह सकता है। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सुख और वैभव बढ़ेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। आपको पुरानी की हुई मेहनत का फल मिल सकता है। जल में दूध मिलाकर चांदी के लोटे से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: ऑफिस में व्यस्त होने के कारण पार्टनर लिए भी समय नहीं मिल पाएगा। पति-पत्नी के रिश्तों में कुछ अड़चने आ सकती हैं।आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज इन दिनों नया काम शुरू कर सकते है, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही मुनाफा भी मिलेगा। कारोबार में धीमी गति होने के कारण आप तनाव से घिर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपके कारोबार में सुधार आ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर लम्बे समय से दांत में परेशानी है तो डॉक्टर को दिखा दें। मानसिक तनाव लेने से बचें। आज आप किसी छोटी बीमारी से परेशान हो सकते हैं जैसे दांत दर्द, सिर दर्द आदि। दर्द का तुरंत उपचार करें। परेशानी जल्दी ही खत्म होगी।

First Published on August 16, 2018 7:21 am