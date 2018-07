आज का कर्क राशिफल, 15 जुलाई 2018 : यात्रा होगी लाभप्रद, रिश्ते होंगे मजबूत

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। मन को शांति मिलेगी।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। प्यार और रिश्ते मजबूत होंगे। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। धन खर्च होगा। आज आप घर के लिए जरुरी चीजें खरीद सकते हैं। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। काली उड़द दाल का दान करें। लव राशिफल: आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें। किसी गलतफहमी की वजह से पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आप गैजेट्स खरीदने पर धन खर्च करेंगे। हो सकता है कि आपको इनकी इतनी जरूरत ना हो। इन्हें खरीदने से पहले एक बार अवश्य सोच लें। कहीं ये आपका बजट तो नही बिगाड़ रहे? धन के संतुलन को बनाए रखें। वरना आने वाले समय में आपको धन की कमी से परेशान होना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप दिमाग की शांति के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। आप कुछ घंटे अकेले बिताने के बाद संतुलित महसूस करेंगे। आप आज आराम करें आप फिर से अपनी ऊर्जा पाकर अच्छा अनुभव करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 15, 2018 10:51 am