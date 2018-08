आज का कर्क राशिफल, 14 अगस्त 2018: व्यावसायिक क्षेत्र में मिलेगा लाभ, जिम्मेदारियां बढ़ेगी

दैनिक राशिफल : आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। यात्रा या प्रवास का आयोजन कर सकेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: भूमि से जुड़े मामले में व्यस्त रहेंगे। तनाव हो सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। सूर्य के मंत्र का जाप करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें। किसी गलतफहमी की वजह से पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में सोच-समझकर कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप कारोबार में इजाफा करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी कारोबार विस्तार करने के लिए समय शुभ नहीं है इसलिए थोड़ा रुककर निवेश करें। इससे आपको मुनाफा मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: शारीरिक थकान से बचने के लिए आराम करें और खाना सही समय पर खाएं। बाहर अधिक घूमने से थकावट महसूस करेंगे। आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकता है। सुबह जल्दी उठें। जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

First Published on August 14, 2018 4:41 am