आज का कर्क राशिफल, 13 मई 2018: यात्रा से मिलेगा लाभ, विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

दैनिक राशिफल: यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मन शांति रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 74% होगा। टैरो राशिफल: वीजा और विदेश में नौकरी को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। माता का सहयोग मिलेगा। जीवन के नए सफर की शुरूआत होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।

लव राशिफल: अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। पार्टनर के साथ अपनी बात बिना झिझक के शेयर कर पाएंगे। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अपने रिश्ते से खुश रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वित्त राशिफल: आज आप अपनी नौकरी में तरक्की के लिए विचार करेंगे, जिससे आप काम में मन लगाकर मेहनत करेंगे। बच्चों की शिक्षा योजना और माता पिता की रिटायर्मेंट योजना पर भी कुछ निवेश करें। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन इसकी शुरुआत आज ही कर दें। आज आर्थिक लेन-देन में लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक खुशी महसूस कर पाएंगे। दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बन सकता है। आपके साहस की तरह आपकी ऊर्जा शक्ति भी उच्चस्तर पर है। धूप में ज्यादा ना रहें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

First Published on May 13, 2018 5:20 am