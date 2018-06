आज का कर्क राशिफल, 13 जून 2018: मन रहेगा प्रसन्न, पति-पत्नी के बीच रहेगा तालमेल

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानहानि होने की संभावना है। अपनों से मनमुटाव का प्रसंग रहेगा। परिवार में क्लेशमय वातावरण से मन खिन्न रहेगा। पानी से संभलकर रहें। शरीर में स्फूर्ति एवं प्रफुल्लता का अभाव रहेगा। निद्रा का अभाव रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: घर में सुख-शांति रहेगी। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। किसी समस्या का समाधान मिल सकता है। दोस्तों से जुड़े किसी काम में उलझ सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को अक्षत का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आज के दिन आप सोच-समझकर बोलें। आपकी कोई पार्टनर को परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: आज किसी के कहने में आकर किसी क्षेत्र में निवेश करने से बचें। अब तक आपके अपने किये फैसले अच्छे ही रहे हैं इसलिए अब भी आप खुद ही फैसला लें। अपने फैसले पर अड़े रहें। आपका फैसला सही साबित होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अच्छा भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक खाना खाएं और रोज सब्जियां, फल और सलाद भी लें। भोजन में ऑर्गोनिक भोजन भी शामिल करें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माता की सेहत में बदलाव आएगा।

First Published on June 13, 2018 4:55 am